ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس بطريق بهتيم

وقع حادث تصادم أتوبيس بالطريق الدائري بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة على طريق بهتيم، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا ومصرع 6 آخرين.

وجاءت أسماء المصابين في الحادث كالأتي، أسماء ومصابي الحادث وهم كلا من نبيل فكيه، وأحمد فتحي، محمد جمال، رمضان محمود، محمد محمود، ومحمد رجب وهشام محمد، وسندرا أسامة، وأحمد فكري، وائل محمد، والمتوفيين كلا من جمال سيد، ومصطفي محمد، وأحمد إبراهيم، ومحمد محمود، وأبو الخير قرني، وهشام المتولي، وهشام محمد.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ باصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص علي الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص علي جانب الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا ومصرع 6 آخرين.

الدفع بـ10 سيارات إسعاف

وجري الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي قليوب، بينما تم نقل الجثث لمستشفي ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق