نقابة البترول في ضيافة اتحاد عمال الشغل التونسى لتبادل الخبرات

التقي المحاسب احمد السروجى، الامين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، والوفد المصرى المرافق له، احمد مبارك نائب رئيس نقابة البترول للاسكندرية، محسن جبر مساعد الأمين العام، محمد صلاح امين التثقيف و التدريب بالنقابة العامة للبترول، السيد نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد عمال تونس للشغل، والسيد سلوان السميري رئيس النقابة العامة للبترول بتونس، وابناء شهيد البترول سليمان بن جميع شهيد عمل انفجار رادس 24 مارس 2024،والسيد سامي لواتي، والسيد العربي بن احمد، والسيد عثمان امين عام مساعد الاتحاد العام للشغل.

وذلك على هامش زيارته لتونس لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتدعيم التنسيق بين النقابة العامة للعاملين بالبترول والاتحاد العام التونسى للشغل و الجامعة العامة للنفط و المواد الكيماوية.

وتناول اللقاء حضور ندوة تكوينية قطاعية بعنوان : الصحة والسلامة المهنية في قطاع النفط والمواد الكيمياوية إجراءات الوقاية والتوقي من المخاطر بين وعي العمال وتوفير الإمكانيات قانون التقاعد في القطاعين العام والخاص، والتى تنظمها الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية.

وتم الاتفاق خلال الزيارة على تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية بين الطرفين من خلال التنسيق فى مجالات التدريب والتثقيف وتقديم الدعم فى الخبرات المختلفة مما يعود بالنفع على الطرفين.

وبحث الوفد المصري خلال الزيارة، سبل التعاون بين الجانبين وتدعيم التنسيق بين النقابة العامة للبترول، واتحاد عمال تونس للشغل.



