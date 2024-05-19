دعاء الحر الشديد.. ردد هذه الأدعية باستمرار

دعاء الحر الشديد.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ضرب البلاد موجة حارة شديدة منذ الخميس الماضى، حيث ارتفعت درجات الحرارة تزامنا معها لتسجل أعلى معدلاتها القياسية على كافة الأنحاء.

ويزيد الإحساس بحرارة الطقس خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث حذرت الأرصاد الجوية من الوقوع في الشارع دون مظلة لأوقات طويلة منعا لحدوث الإعياء أو الإصابة بضربات الشمس.

وأعلنت الأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل على كافة الأنحاء.

ونرصد في السطور التالية عددًا من الأدعية التي نشرتها دار الإفتاء المصرية فيما يقال من الذكر والدعاء في الحر الشديد.

أدعية الحر الشديد

اللهم أجرني من حَرِّ جهنم

قول «لا إله إلا الله»، والاستيعاذ بالله تعالى من النار ومن حر جهنم.

اللهم أجرنا من النار، ومن عذاب النار، ومن كل عمل يقربنا إلى النار.

اللهم خفف عنا حر الشمس.

اللهم هون علينا حرارة الشمس واجعلها بردًا وسلامًا.

اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.

اللهم قِنا شر هذا الحر وارحمنا منه.

اللهم هون حرارة الشمس على كل من خرج من بيته قاصدًا بابك متوكلًا عليك.

اللهم الطف بنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.

يا فارج الهم ويا كاشف الغم ارحمنا برحمتك وارزقنا الطمأنينة والسلام وبرد العيش.