وزير التربية والتعليم يتوجه إلى لندن للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2024

توجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمُشاركة في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم 2024 .

ويعقد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، بحضور 122 وزيرًا من وزراء التربية والتعليم حول العالم، وينظمه المركز الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة؛ بهدف تحديد الأولويات ووضع الإجراءات اللازمة لجعل التعليم أقوى وتحسين مُساهمته في بناء عالم أفضل.

وخلال فعاليات المنتدى، يشارك وزير التربية والتعليم في عدة جلسات تدور حول كيفية تحسين التعليم ودفع عجلة التطوير، ومناقشة ما الذي يمكن فعله لتحسين توازن استجابة التعليم للتحديات العاجلة والمهمة، بالإضافة إلى مناقشة تشجيع فهم الذكاء الاصطناعي وبناء التفاعلات البشرية، وإعطاء الأولوية للسياسة والتنفيذ من أجل تعليم أقوى وأكثر جرأة، فضلًا عن مناقشة كيفية مساهمة التعليم في التصدي لتغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك جلسة حول كيفية تحقيق التوازن بين التعلم المهني والأكاديمي لتطوير إمكانات الطلاب بشكل أفضل في العمل والحياة بشكل عام، وجلسة أخرى حول تحسين الممارسات في تخصيص التمويل والتخطيط الفعال وتحديد الأولويات، وجلسة حول تركيز الجهود لإحداث أكبر تأثير على التعلم على المستوى الفردي والمحلي والوطني والدولي.

وزير التربية والتعليم يستعرض تجربة مصر في تطوير المناهج

ومن المقرر أن يستعرض وزير التربية والتعليم خلال مشاركاته في المنتدى تجربة مصر في تطوير المناهج وبنوك الاسئلة وتطوير التعليم الفني ورعاية الموهوبين والإتاحة والجودة والتعلم مدي الحياة، فضلا عن تناول ملفات القرائية والتحول الرقمي في التعليم وجهود الدولة المصرية في تعليم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى عرض إجراءات وجهود التنمية المهنية للمعلمين وآلية إعداد القيادات الشابة.

كما يلتقي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هامش المنتدى، مع عدد من وزراء التعليم، والمشاركين من ممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية المهتمة بالتعليم لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.