وزير الإسكان يشاهد فيلم تسجيلي عن تحديات سوق العقارات بمؤتمر أخبار اليوم

شاهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فيلما تسجليا عن الفرص الاستثمارية والتحديدات التي تواجه سوق العقارات، وذلك على هامش مؤتمر أخبار اليوم العقاري، المنعقد اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة.



وكان قد انطلقت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري الرابع، 19 مايو 2024، تحت عنوان العقار وصناعة التنمية، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعدد كبير من كبار رجال الأعمال و المطورين لمناقشة تحديات القطاع العقاري المحلي، والعقبات التي تقف في طريق التصدير.

ومن جانبهم أكد مطورو العقارات خلال النعقاد الجلسان التمهيدية أن التمويل يمثل مشكلة ملحة للسوق العقارية حاليًا، بعدما ارتفعت الفائدة البنكية لتصل إلى 30%، الأمر الذي يتطلب إزالة القيود أمام التمويل العقاري بتمويل الوحدات قيد الإنشاء، وتعزيز دور الصناديق والبورصة العقارية.



