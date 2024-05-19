موعد انتهاء الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس

الطقس اليوم الأحد.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن مرور البلاد موجة حارة شديدة الخميس الماضى، حيث ارتفعت درجات الحرارة تزامنا معها لتسجل أعلى معدلاتها القياسية على كافة الأنحاء.

حرارة الطقس

فيما يزيد الإحساس بحرارة الطقس خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وحذرت الأرصاد الجوية من الوقوع في الشارع دون مظلة لأوقات طويلة منعا لحدوث الإعياء أو الإصابة بضربات الشمس.

ويتساءل المواطنون عن موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء الموجة الحارة وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.

وأعلنت الأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الأحد:

وجاءت حالة الطقس اليوم الأحد، يسود نهارا طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وحار على السواحل الشمالية الشرقية، وليلا وفي الصباح الباكر نشهد طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم معدلات «قياسية»، حيث تتخطى درجات الحرارة حاجز الـ 40 درجة بعيدا عن الظل، وذلك على معظم الأنحاء .

كشفت خرائط الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية وخاصة على المناطق المكشوفة.

وكشفت الأرصاد الجوية في بيانها استمرار الموجة شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، ووجهت عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس شديد الحرارة، واتباع عدة نصائح هامة:

شرب الكثير من الماء: لتجنب الجفاف خاصة في الأجواء الحارة.

تجنب الشمس في ساعات الذروة: حاول تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 12 ظهرًا و3 مساءً.

ارتداء ملابس خفيفة، استخدام واقي الشمس لحماية الجلد من أشعة الشمس الضارة، تجنب الأنشطة البدنية الشاقة

وتأجيل المشاوير الغير ضرورية خلال ساعات الذروة ( من الساعة 1 ظهرا حتى 5 عصرا )، وإتمامها في الصباح الباكر أو المساء لتجنب ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة .

حالة البحرين :

حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيها من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

القاهرة 38 24

6 أكتوبر 38 22

بنهــــا 38 23

دمنهور 36 22

وادي النطرون 37 22

كفر الشيخ 38 23

المنصورة 38 22

الزقازيق 38 23

شبين الكوم 37 22

طنطا 37 22

دمياط 29 23

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 22

العريش 31 18

رفح 31 18

رأس سدر 39 25

نخل 36 17

كاترين 32 13

الطور 37 26

طابا 35 24

شرم الشيخ 39 27

الإسكندرية 34 22

العلمين 34 21

مطروح 37 22

السلوم 40 21

سيوة 42 24

رأس غارب 38 26

الغردقة 39 27

سفاجا 39 26

مرسى علم 39 27

شلاتين 38 25

حلايب 34 24

أبورماد 34 24

رأس حدربة 33 23

الفيوم 41 24

بني سويف 41 24

المنيا 41 25

أسيوط 42 25

سوهاج 43 26

قنا 44 26

الأقصر 45 27

أسوان 45 28

الوادي الجديد 44 27

أبوسمبل 44 28