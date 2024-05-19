الأحد 19 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم الأحد.. افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي للجمهور

معرض الزهور
معرض الزهور

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق معرض زهور الربيع في دورته رقم ٩١، اليوم الأحد،  والمقام بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يفتح ابوابه للجمهور والزائرين من الساعه التاسعة صباحا.

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انطلاق الملتقي التوظيفي السنوى لكلية الزراعة جامعة عين شمس

زهور الزينة والقطف

وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ شركة وعارض من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بزهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة، وتنسيق الحدائق.

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وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتابعان الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية والثروة السمكية

كما يقام على هامش المعرض أيضا معرض خير مزاعنا لأهالينا والذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية باسعار مخفضة.

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الجريدة الورقية