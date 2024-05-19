اليوم الأحد.. افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي للجمهور

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق معرض زهور الربيع في دورته رقم ٩١، اليوم الأحد، والمقام بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يفتح ابوابه للجمهور والزائرين من الساعه التاسعة صباحا.

زهور الزينة والقطف

وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ شركة وعارض من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بزهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة، وتنسيق الحدائق.

كما يقام على هامش المعرض أيضا معرض خير مزاعنا لأهالينا والذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية باسعار مخفضة.