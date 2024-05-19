ضبط 10 آلاف قطعة آيس كريم مجهولة المصدر بأخميم في سوهاج

شن فريق تفتيش مراقبة الأغذية بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج حملة مكبرة تحت إشراف الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وعبد الرؤوف المغربي مراقب عام الاغذية بالمديرية وزكريا سرور نائب مراقب عام الاغذية بالمديرية تمكنت خلالها من ضبط حوالي عشرة آلاف قطعة مثلجات وآيس كريم مجهولة المصدر .

يأتي ذلك استمراراً لجهود صحة سوهاج وحملاتها اليومية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة، وفي إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتحت إشراف الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية .

شارك في الحملة مصطفى محمود مراقب أول أغذية بأخميم ومحمود سلامة مفتش أغذية حيث قام فريق التفتيش عقب ورود معلومة بوجود مصنع مثلجات بناحية دائرة مكتب مراقبة أغذية أخميم وأسفرت عن ضبط مايقرب من 700 كرتونة من المثلجات بأنواعها بعدد حوالي 10 آلاف قطعة آيس كريم متنوعة مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية قبل طرحها للجمهور .

وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وإرسال المحاضر للنيابة العامة لتأييد الضبط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

صحة سوهاج تشن عدة حملات على جميع مراكز المحافظة



جدير بالذكر أن صحة سوهاج تشن عدة حملات على جميع مراكز المحافظة وبصورة يومية لضبط المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن وكذلك لضمان حصول المواطنين على غذاء صحي وآمن .