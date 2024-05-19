دعاء النجاح والامتحان للتوفيق والسداد.. أحرص عليه

يعد دعاء النجاح والامتحان من الأمور الهامة التي يحرص على ترديدها الطلاب وأولياء الأمور أيضًا، ووصانا الله عز وجل في كتابه بالابناء والدعاء لهم..

فقال سبحانه وتعالى «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا»، (سورة الكهف: الآية 46).

دعاء النجاح والامتحان

دعاء النجاح والامتحان من الأدعية التي يلجأ إلى ترديدها مجموعة كبيرة من الآباء خوفًا على أولادهم ومستقبلهم، داعين الله سبحانه وتعالى بالنجاح والتوفيق والسداد لهم في جميع الاختبارات، بالإضافة إلى حفظهم من الشر والفواجع.

دعاء النجاح والامتحان للأبناء

«اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كل سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم مُن علي ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك».

دعاء النجاح

«اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية».

دعاء الامتحان والنجاح

«اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلم موسى -عليه السلام- علمهم، ويا مفهم سليمان -عليه السلام- فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب».

دعاء الامتحان

« اللهم ثبت أقدامهم ، اللهم أنزل السكينة فى قلوبهم ، اللهم ذكرهم اذا نسوا ، اللهم علمهم اذا جهلوا».

« اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا ، اللهم ذكرهم عند السؤال ، وألهمهم الإجابة الصحيحة».

« اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم ، اللهم اكتب لهم النجاح فى الدنيا وفى الآخرة ، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم».

دعاء النجاح والامتحان

اللهم إني أسألك في ختام العام الدراسي فهمًا عظيمًا وعقلًا صافيًا وسعادة عامرة، اللهم يسر لي الهدوء في الإجازة الصيفية، وأكرمني بالنجاح في العام الدراسي القادم وفي كل عام.

ربي أسألك في نهاية العام الدراسي أن تخرجني من الظلمات إلى النور، وأن تجعلني يا رب العالمين من المتعلمين المثقفين الذين يتمتعون بالحكمة والعلم والموعظة.

الحمد لله على نهاية وختام العام الدراسي، ربي أحمدك وأشكرك على ما أنعمت علي في هذه السنة الدراسية وما فضلت به علي، اللهم احفظني من كل سوء يا أرحم الراحمين.

الحمد لله على نهاية وختام العام الدراسي اللهم وفقني في السنة الدراسية القادمة إلى النجاح الباهر وإلى تحقيق وتحصيل أعلى الدرجات وأفضل العلامات، آمين يا كريم.