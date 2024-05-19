وسام أبو علي : اتطلع لتحقيق لقبي القاري الأول مع الأهلي

قال وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سوف يستعد بقوة لمباراة العودة أمام الترجي التونسي المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، بعد طي ملف مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس.

وأكد أبو علي أن الأهلي خاض مباراة قوية أمام الترجي الذي كان مدعومًا بجماهيره في ملعب حمادي العقربي برادس، لافتًا إلى أن الفريق خرج بالتعادل، وأن مباراة العودة بالقاهرة هي جولة الحسم في البطولة.

وشدد مهاجم الفريق على أن الأهلي يسعى إلى التتويج باللقب الإفريقي والاحتفال مع الجماهير على استاد القاهرة، وأنه بشكل شخصي يحلم بالفوز بأول لقب إفريقي له مع الأهلي.

واختتم وسام أبو علي تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الجماهير أكد خلالها أن لاعبي الأهلي سوف يقاتلون على أرضية استاد القاهرة يوم السبت المقبل للفوز بدوري الأبطال والاحتفال معهم.