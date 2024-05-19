الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمطاررعدية ورياح نشطة.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الأحد، موضحًا أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. 

txt

جدل في السعودية.. أسبوع الموضة في البحر الأحمر خارج عن المألوف

txt

سفارة السعودية تصدر نداء لمواطنيها المتواجدين في عاصمة قرغيزستان

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة. 

رياح مثيرة للاتربة
وأضاف المركز، يستمر تاثير الرياح النشطة المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، والرياح في البحر الاحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب، مع ارتفاع الامواج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.

الموج في البحر الاحمر 
وتابع متوسط الموج في البحر الاحمر على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.

الرياح في الخليج العربي 
وذكر، الرياح في الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، مع ارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء والأوسط والجنوبي، والموج خفيف  على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي. 

مواد متعلقة

تحذيرات تربوية لأولياء الأمور في فترة امتحانات الثانوية العامة

كولر : تقييم شامل لموقف علي معلول الطبي فور العودة إلى القاهرة

بينهم صحفي.. استشهاد وإصابة فلسطينين في سلسلة غارات إسرائيلية

مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط "الإسكندرية - أسوان".. اليوم

أطعمة محظورة لعلاج التهاب البنكرياس.. طبيبة أمراض جهاز هضمي توضح

جدل في السعودية.. أسبوع الموضة في البحر الأحمر خارج عن المألوف

سفارة السعودية تصدر نداء لمواطنيها المتواجدين في عاصمة قرغيزستان
الجريدة الورقية