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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قمصان : نراهن على الحضور الجماهيري القوي أمام الترجي بالقاهرة

سامي قمصان
سامي قمصان

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن الفريق أغلق صفحة مباراة الذهاب من أجل الاستعداد لمباراة الإياب يوم السبت المقبل.

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وقال قمصان: الشوط الأول انتهى في تونس، ولا يزال لدينا شوط ثان في القاهرة، سنبذل كل ما في وسعنا للفوز والتتويج باللقب.

وطالب سامي قمصان جماهير الأهلي بضرورة دعم الفريق في مباراة الإياب، مؤكدًا أن مساندة الجماهير للفريق ستساهم في الفوز باللقب.

وأشار سامي قمصان إلى أن الفريق الذي يسعى للتتويج باللقب، عليه استغلال أقل الفرص في المباريات النهائية، مؤكدًا أن مباراة الإياب ستكون صعبة على الفريقين

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