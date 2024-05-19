بسعادة وفرحة...سامح يسرى يحتفل بزفاف ابنته مع نجوم الفن (صور)

احتفل الفنان “سامح يسرى” بزفاف ابنته “ليلى” على شاب من خارج الوسط الفني بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

زفاف ابنة سامح يسرى:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى صور وفيديوهات من الحفل، منهم رقصة الفنان “سامح يسرى” مع ابنته وتظهر عليه ملامح السعادة والفرحة

وحضر الحفل الكثير من نجوم الفن من بينهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد زكريا بدر وزير التعليم الأسبق، ورجال الأعمال أحمد أبو هشيمة وأحمد أيوب وعماد زيادة وإيناس عز الدين ويمنى طولان وزوجها طارق علام وبوسي شلبي وسهير جودة ولمياء فهمي عبد الحميد ومفيدة شيحة إلي جانب الاعلامية سمر يسري عمة العروسة.

وأحيا حفل الزفاف الفنان “مصطفى قمر”بعدد من أغانيه القديمة، وسط تفاعل ورقص المدعوين والعروسين معه.

سامح يسري ممثل ومطرب مصري ولد في الإسكندرية من أصل بورسعيدي، بدأ حياته في مجال الرياضة ثم انتقل مع أبيه إلى بورسعيد، وانضم للنادي المصري البورسعيدي، ثم التحق بعدها بكلية الآثار جامعة الإسكندرية، واشتغل بالغناء إلى جانب هوايته في لعب كرة القدم، ثم استقر بعد ذلك على الغناء، اكتشفه الملحن الاسكندراني حمد رؤوف واتجه بعدها إلى القاهرة، وطرح عدة ألبومات غنائية كان أشهرها "طاير" عام 1995، و"الحكاية" عام 1967، كما شارك كممثل بعدد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية والمسرحية وكان آخرها فيلم "إخناتون في مراكش" عام 2019.



