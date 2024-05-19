انتبه.. علامات تنذرك بإصابتك بإرتفاع ضغط الدم

يعد التحكم في ارتفاع ضغط الدم أمرًا بالغ الأهمية لأنه يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب والمضاعفات الصحية الأخرى مثل الفشل الكلوي وأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة وتناول الأدوية، ومع ذلك هناك بعض العلامات المبكرة لارتفاع ضغط الدم التي يجب على المرء ألا يتجاهلها، وفيما يلي أبرزها وفقًا ل”the health site”.

الصداع المتكرر

من أكثر علامات ارتفاع ضغط الدم شيوعًا وأقدمها هو الصداع المنتظم والذي يحدث غالبًا في الصباح ويتفاقم عند ممارسة أي نشاط بدني، ويصاحب هذا الصداع في الغالب الدوخة أو عدم وضوح الرؤية.

تغيير الرؤية

يعد التغيير في الرؤية مثل الرؤية الباهتة أو رؤية البقع إشارة محتملة لارتفاع ضغط الدم وقد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في العين.

ألم في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب

الألم في الصدر، والضيق أو الانزعاج وعدم انتظام ضربات القلب هي الإشارات المبكرة لارتفاع ضغط الدم وقد تؤثر على قلبك حيث يمكن أن يؤدي الضغط على العضلات إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب، لذا إذا وجدت هذه الأعراض، فقد حان الوقت لاستشارة طبيبك .

صعوبة في التنفس

إن صعوبة التنفس أو الشعور بضيق في التنفس خاصة أثناء ممارسة أي تمرين بدني أو حتى عند الاستلقاء هي إشارة إلى وجود مشاكل في القلب أو الرئتين مرتبطة بارتفاع ضغط الدم.