فقدان الوزن المفاجئ يؤدي إلى تطور تجلط الدم

كشفت أخصائية الغدد الصماء ناتاليا بلاشوفا، بأنه مع فقدان الوزن المفاجئ، قد يحدث الجفاف، مما قد يؤدي إلى تطور تجلط الدم.

وقالت الدكتورة بلاشوفا في تعليق لريدوس إن فقدان الوزن المفاجئ محفوف بالتخثر بالنسبة للشخص - ظهور جلطات الدم نتيجة فقدان الوزن المفاجئ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجفاف الذي يحدث في الجسم.

وتحدث الطبيب عن ذلك عند تعليقه على حالة في كيميروفو: هناك تم إدخال أحد السكان المحليين إلى المستشفى بسبب عواقب محاولته إنقاص وزنه (أراد الرجل تحقيق خسارة كبيرة في الوزن في وقت قصير).

وبحسب بلاشوفا، فإن العديد من الطرق للحصول على النحافة المقدمة لمن يفقدون الوزن، تشمل تنشيط عملية إزالة السوائل من الجسم وقد تكون نتيجة هذه التدابير انخفاضا في السوائل في الدم وسماكة هذا الأخير ونتيجة لذلك، يتعرض الشخص للتخثر، حيث يتراكم الدم السميك في جلطات.

وحذرت الخبيرة من أنه عندما يفقد الناس الوزن بسرعة كبيرة، باستخدام تدريبات القوة، ويقتصرون على التغذية والسوائل، فإن خطر الإصابة بتجلط الدم بسبب الجفاف.

وذكرت: دون الإضرار بالصحة، يمكن للجسم أن يفقد ما يصل إلى 500 جرام من الدهون الزائدة أسبوعيًا.

وشددت الأخصائية على أن الأحمال المفرطة لتحقيق نتائج أكبر، أو زيارة خاصة للساونا يمكن أن تسبب مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية.

ما هو تجلط الدم؟

يحدث تجلط الدم (تخثر الأوردة العميقة) عند حدوث جلطة دموية (تجلط) في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم، وعادة ما يكون ذلك في الساقين ويمكن أن يسبب تجلط الدم ألمًا أو تورمًا في الساق. ويحدث في بعض الأحيان دون أعراض ملحوظة.

يمكن أن يؤدي تجلط الدم في وريد الساق إلى الشعور بألم ودفء ومضض في المنطقة المصابة.

ويمكن أن يحدث تجلط الدم إذا كنت مصابًا بحالات مَرَضية معينة متعلقة بجلطات الدم. وقد تتكون جلطة في الساقين إذا لم تتحرك لفترة طويلة. فمثلا قد لا تتحرك كثيرًا إذا كنت مسافرًا لمسافة طويلة أو إذا كنت ملازمًا للفراش بسبب جراحة أو مرض أو حادث.

قد يعتبر تجلط الدم العميق حالة خطيرة نظرًا لأن الجلطات الدموية في الأوردة قد تسري إلى أماكن أخرى، ومن ثم تنتقل عبر مجرى الدم وتلتصق بالرئتين وتعوق تدفق الدم (الانصمام الرئوي). وعند حدوث التخثر الوريدي العميق والانصمام الرئوي معًا، يُسمى ذلك الانصمام الخثاري الوريدي.