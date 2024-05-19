مزارع وشقيقه يحاولان التخلص من نجل عمومتهما بسبب لهو الأطفال بالمنشاه

شهد مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عنها إصابة مزارع عجوز يبلغ من العمر 63 سنة بجرح قطعي بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ تعدى عليه نجلي عمومته بالضرب وإحداث إصابته وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمد . م . ا . م" 63 مزارع مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

وطرف ثان "علي . م . ع . م" 31 سنة مزارع وشقيقه "عادل . م . ع . م" 25 سنة كهربائي الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني الأداة المستخدمة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر قررت النيابة العامة حبس 5 أشخاص يقيمون بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الزوايا الحديدية وخاصة المتعلقة بالأبراج الحديدية أربعة أيام على ذمة التحقيقات عقب تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم من إلقاء القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة نقل محمل عليها حوالي 10 طن من المسروقات .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بقيام 5 أشخاص يقيمون بدائرة مركز طهطا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في سرقة الزوايا الحديدة متخذين من دائرة مركز أخميم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم عمل عدة أكمنة ثابته ومتحركة وتم ضبط التشكيل متلبسا حال استقلالهم سيارة نصف نقل وعليها المسروقات "زاويا" مختلفة الأطوال زنة حوالي 10 أطنان وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لهم في الموعد القانوني .