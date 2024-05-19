إزالة 13 حالة تعدٍ ومصادرة معدات ومواد البناء بالفيوم

واصلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، إزالة التعديات ضمن الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

‎خلال ذلك تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع قوات الأمن ومديريات الري والزراعة والطرق، من إزالة عدد 13 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ودون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم من بينها فك عدد 5 شدات خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية، وذلك بعدد من أحياء وقرى مركز ومدينة الفيوم.

التصدي للتعديات المخالفة ومصادرة معدات ومواد البناء بمدينة الفيوم

وصرح رئيس المركز بأن المخالفات عبارة عن تعدي على الأراضي الزراعية وحفر أساسات بنطاق حي الجون، وأسوار بالطوب الأبيض بزمام قرى العدوة وهوارة المقطع وفك شدات خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية بنطاق حي جنوب وداخل الحيز العمراني بقرية هوارة عدلان، وحالة تعدي في المهد بعزبة البطحاية التابعة لقرية سيلا، وأسوار بمنشأة عبدالله على الطريق الدائري بمدينة الفيوم.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الفيوم أن الحملات تمكنت من إزالة التعديات بشكل فوري وهي عبارة عن حالة تعدى فى المهد بطريق أبوشقرة خلف مدرسة يوتوبيا وردم أساسات حديثة بمنطقة الجبالية، وفك شده خشبيه دور عاشر بمنطقة العبودي والتصدي للأعمال الخرسانية بشارع وادي الريان بمنطقة باغوص وردم أعمال حفر أساسات بزمام قرية كفور النيل، وتم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، كما قامت الحملات بمصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود الجمال نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس احمد عبدالونيس نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب خليفه روبي نائب رئيس المركز لشئون الإشغالات والمرافق، والمهندس ماهر عبدالتواب مساعد رئيس المركز، والمحاسب محمد ابو غرب مدير غرفة الأزمات بمجلس مدينة الفيوم، والمهندس محمد خليفة مدير إدارة العلاقات العامة بمركز ومدينة الفيوم.

ووجه "فراج"، بضرورة تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني وعلي الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات حيث لا تهاون مع التعديات والتصدي لها بكل حزم وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.