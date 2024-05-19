سوسن بدر تهنئ ريم سامي بحفل زفافها.. شاهد

هنأت النجمة سوسن بدر، الفنانة ريم سامي بمناسبة زفافها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

ونشرت سوسن بدر، صورة من حفل الزفاف، وعلقت عليها قائلة: "الف مبروك لأحلى عروسين ريم ومحمد ربنا يسعدكم ويفرح قلب مامتها دكتورة صبورة بيها وبأولادها".

حفل زفاف ريم سامي ومحمد مغازي

احتفلت الفنانة ريم سامي، بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازي، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واصطحبها شقيقها المخرج محمد سامي ووالدهما لعريسها، وأحيت الفنانة دينا زفة العروسين.

وحرص على حضور حفل الزفاف، كلا من : "النجم عصام السقا والمخرج بيتر ميمي والكاتب عبد الرحيم كمال، والفنان عماد صفوت عدد من الفنانين لحفل زفاف الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي وزوجها محمد المغازي داخل أحد الفنادق الكبرى.

عقد قران ريم سامي ومحمد مغازي

وكانت احتفلت الفنانة ريم سامى، شقيقة المخرج محمد سامي، بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد المغازي الشهر الماضى، بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب، وعدد من الفنانين والشخصيات العامة وبعض الأصدقاء.

آخر أعمال الفنانة ريم سامي

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ريم سامي، مسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، دعاء حكم، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، أحمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

مسلسل حدوتة منسية من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقى عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها.