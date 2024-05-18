قصواء الخلالي: إسرائيل عدونا الأول والأخير ونقف مع المقاومة ضد الاحتلال (فيديو)

انتقدت الإعلامية قصواء الخلالي، ادعاءات إسرائيل المتكررة والكاذبة عن مصر، مؤكدة أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية، باطلة وغير صحيحة.

وقالت خلال تقديم برنامجها “في المساء مع قصواء” الذي يعرض على فضائية “سي بي سي”، السبت: “إسرائيل عدونا الأول وكل ممارسات الضغط على مصر خلال الفترة الأخيرة كانت تُطلقها الأذرع الإعلامية الصهيونية”.

وتابعت: “من صنع إسرائيل هو من صنع داعش”، مؤكدة أنها أساس البلاء في المنطقة، ومصر مستعدة دائمًا لكل السيناريوهات بشأن تطورات القضية الفلسطينية

وأشارت إلى أن جيش مصر لحماية أمنها القومي، مؤكدة ان العدو رقم 1 هو الكيان الصهيوني، مضيفة أن اختزال القضية الفلسطينية في حماس ظلم للشعب الفلسطيني ، لافتة إلى أن حركة حماس حركة مقاومة ندعمها ما زالت تقاتل المحتل وتقاومه.

مصر تنضم لجنوب إفريقيا في دعوى العدل الدولية

وانضمت مصر إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المقدمة ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية، فيما طالبت جنوب إفريقيا أن تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة وأن تنسحب انسحابا كليا فوريا من جميع أراضي القطاع.

واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد "الإبادة" التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع الفلسطيني.

وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها".

وأضاف “لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة”.

أضافت جنوب إفريقيا، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن أفعال إسرائيل في رفح جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميرا كاملا، داعية المحكمة لأن تفعل شيئا لتأكيد سلطتها وسلطة القانون الدولي.

وأضافت جنوب أفريقيا أن "إسرائيل لا يمكنها منع التحقيقات بشأن غزة"، منوهة إلى أن "الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح إسرائيل الحق في استخدام عنف لا محدود أو يبرر المجاعة".