الصين.. قطاع الطيران المدني يُحقق قفزة قوية خلال أبريل الماضي

أفادت إدارة الطيران المدني الصينية، بأنها حققت نموًا قويًا في قطاع الطيران المدني خلال شهر أبريل الماضي، حيث ارتفع بزيادة سنوية قدرها 21.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وذكرت صحيفة صينية، نقلا عن الإدارة، أن حركة المسافرين شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث تم نقل 55.95 مليون مسافر، بزيادة سنوية قدرها 10.6 بالمئة مقارنة بأبريل 2022، وبزيادة قدرها 5.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وسجلت حركة النقل الداخلي زيادة بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، في حين تجاوزت حركة النقل الدولي 5 ملايين مسافر، مما يمثل استعادة بنسبة 83.8 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة.

وأشارت الإدارة إلى استمرار تعافي حركة النقل الدولي بوتيرة تفوق 80 بالمئة للشهر الثالث على التوالي.

الاقتصاد الصيني يضغط على نمو إيرادات «بايدو» الفصلية



ارتفعت إيرادات ومدخرات شركة بايدو الصينية بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عام، حيث فرض الاقتصاد المتعثر في الصين ضغوطاً على أعمالها الإعلانية الأساسية.

وقفزت إيرادات الشركة خال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي بنسبة 1% إلى 31.5 مليار يوان (4.4 مليار دولار)، مقارنة بمتوسط التقديرات البالغ 31.4 مليار يوان.

ووصل صافي الدخل لنفس الفترة إلى 5.4 مليار يوان (750 مليون دولار)، مقابل توقعات بـ 4 مليارات يوان (550 مليون دولار).

وتراهن الشركة الرائدة في مجال البحث على الإنترنت في الصين على الذكاء الاصطناعي الإنتاجي لغرس النمو المستقبلي الذي يمكن أن يصل بها إلى الطبقة العليا من تكتلات التكنولوجيا العالمية. وقد أدى نموذج «إيرني بوت» الخاص بها إلى توليد رسوم اشتراك بالإضافة إلى دولارات الإعلانات، مما منحها السبق أمام أقرانها مثل «تينسنت» و«بايت دانس».

لكن قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتمكن بايدو من تقليل اعتمادها على الإعلانات على شبكة البحث بشكل مريح، وهي واحدة من أكبر ضحايا الانكماش الاقتصادي في الصين. بعد الارتفاع الأولي في الوقت الذي ظهر فيه إرني، كافحت أسهم بايدو للحفاظ على زخمها.

لم يكن أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم جيداً بعد الوباء. ويعمل الانهيار العقاري والبطالة بين الشباب على إضعاف معنويات المستهلكين، وهو ما يؤدي بدوره إلى تغذية الانكماش.

ومع ذلك، تتوقع بايدو أن يساهم إيرني بعدة مليارات يوان من المبيعات الإضافية من خلال الإعلانات والخدمات السحابية هذا العام. ومع وجود 200 مليون مستخدم مسجل، يعد عرضه أحد نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر شعبية وتقدماً في الصين بين حوالي 100 منافس محلي، حسبما قال مؤسسها روبن لي في حدث شنتشن الشهر الماضي.