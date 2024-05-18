«ESTA» تبدأ سلسلة محاضرات نشر التحليل الفنى وثقافة الاستثمار بالجامعات الخاصة

3 جامعات خاصة البداية

فى إطار نشر علم التحليل الفنى وثقافة الاستثمار بين طلاب الجامعات بدأت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» فى إلقاء محاضرات حول مبادئ التحليل الفنى وأساسيات الاستثمار، لطلاب كلية الأعمال بجامعة المنصورة الجديدة.

تعد المحاضرات بداية تعامل الجامعة مع الجمعية، وذلك قبل توقيع مذكرة التفاهم على إدراج التحليل الفنى ضمن المواد الدراسية لكلية الأعمال فى السنوات الدراسية الأربع.

قال محمد يونس، رئيس مجلس إدارة الجمعية إن المذكرة تتضمن أيضًا إدراجها ضمن الدراسات العليا الماجستير المهنى، وكذلك إشراف الجمعية على رسائل الماجستير والدكتوراه التى تتعلق بالتحليل الفنى، بالإضافة إلى تنظيم مشاركة النشاط الطلابى المختصة بأسواق المال «نموذج محاكاة البورصة».

أضاف «يونس» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن الجمعية تسعى إلى توسيع دائرة محاضراتها فى الجامعات خلال الفترة القادمة، حيث تستهدف 3 جامعات خاصة من المنشأة حديثًا، وذلك بما يتناسب، ويتماشى مع خطة واستراتيجية الدولة فى تطوير التعليم الجامعى.

كانت الرقابة المالية قد اعتمدت مؤخرًا شهادة دبلومة «CETA» كـأحد المتطلبات ترخيص المحلل الفنى لأحد الوظائف الرئيسية فى الأوراق المالية.