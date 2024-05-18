مؤسسات مالية تدرس مع «إيفولف» للاستثمار إطلاق صناديق استثمار فى الفضة

تدرس عدد من صناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول مع شركة إيفولف للاستثمار القابضة خلال الفترة القادمة إطلاق صندوق للاستثمار فى الفضة.

قال الدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «ايفولف للاستثمار» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن اثنين من صناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول ترغب فى اطلاق صندوق للاستثمار فى الفضة على غرار صندوق استثمار الدهب.

أضاف «الترجمان» أن تنوع الاستثمار فى المعادن يعد أحد البدائل الاستثمارية التى تتيح للمواطنين فرصا استثمارية متنوعة، خاصة بعد التجربة الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار فى الذهب والتى ساهمت فى استقطاب شريحة من المستثمرين للاهتمام بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.

أشار «الترجمان» إلى أن المؤتمر الذى نظمته شركة «ايفولف» للاستثمار مع مجلس الذهب العالمى مؤخرًا حقق العديد من النجاحات والاشادة العالمية، فى ظل اهتمام السوق المصرى بهذا المنتج، حيث أن التجربة تصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى، وكذلك تسهم فى التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة فى استثمار منظم، كما أن هذه الصناديق تمثل إطار جهود الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه الدولة المصرية فى مختلف المجالات والقطاعات.

كما أشار إلى أن «إيفولف» على تواصل دائم مع الرقابة المالية والبورصة لطرح المزيد من المنتجات المتنوعة التى تصب فى خدمة السوق... كان الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية قد أشار إلى أن عدد عملاء صندوقى الاستثمار فى الذهب فى مصر تجاوز 102 ألف عميل.