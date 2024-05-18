صحة الدقهلية.. إدارة الأمراض المعدية تفقدت 109 منشأة صحية خلال أبريل الماضي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نشاط ومؤشرات أداء إدارة الأمراض المعدية تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي والدكتورة نجلاء القطب مدير إدارة الامراض المعدية خلال إبريل الماضى والتى تضمنت المرور علي عدد 109 منشأت صحية ونحو 18 إدارة علاوة على 37 مستشفي على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الجولات التفقدية جاءت للتأكد من نسب تغطية التطعيمات الروتينية وتوثيق جميع حالات المواليد والوفيات وملائمة اعداد القوي البشرية للاعمال المطلوبة والاطمئنان علي أعمال سلسلة التبريد، حيث بلغ متوسط نسب تغطية التطعيمات الروتينية 97%

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم المرور بالمستشفيات علي مراكز العقر بالاستقبال والعيادات علاوة على الاجتماع بالسادة الأطباء ومراجعة تعريف حالات الأمراض المعدية.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم تنظيم ورش عمل للتدريب علي أعمال مكاتب الصحة وترصد الحصبة والحصبة الألماني و التسممات الغذائية وامراض الجهاز العصبي المعدية.