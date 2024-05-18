إصابة 12 شخصا في تصادم سيارة بترول مع ميكروباص

شهد طريق الجيش ـ الصف الكريمات، حادث تصادم سيارة بترول مع أخرى ميكروباص، أسفر عن إصابة 12 شخصا، جرى نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة بترول وسيارة ميكروباص على طريق الجيش ـ الكريمات القادم من حلوان.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى 15 مايو، ويتم إزالة أثر الحادث من نهر الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات المارة.



وفي سياق منفصل قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل في مصنع بلاط، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والحشيش والمفيتامفيثامين، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30253 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3426 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "غريب ا ر"، 46 سنة، عامل بمصنع بلاط، لأنه في يوم 29 / 10 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز جوهرا مخدر "حشيش"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز جوهرا مخدر "ميثامفيتامين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاحا أبيض "مطواة"، بغير مسوغ قانوني

وكشفت تحريات ضابط الواقعة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه وردت له معلومات أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فاستصدر إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، ونفاذا لذلك الاذن انتقل إلي مكان تواجد المتهم وبالانتقال أبصره بالطريق العام ممسكا حقيبة فضبطه والحقيبة إحرازه، وبفحصها تبين أنها تحوى أسطوانة حجرية الجوهر الهيروين المخدر، كما عثر بداخلها على حقيبة بلاستيكية تحوى 50 لفافة لمسحوق بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر، وكذا 2 كيس بلاستيكي الأول يحوى 4 قطع بنية لجوهر الحشيش المخدر، والثاني يحوى 11 لفافة للميثامفيتامين المخدر.

كما عثر بذات الحقيبة على ميزان حساس عالق به آثار لجوهر الهيروين المخدر، وبتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه من المتعاطين والميزان لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المطواة للدفاع عن تجارته الأثمة.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل ‏لمدة سنة بعد ثبوت تورطه في جريمة التنقيب عن الآثار. ‏

وتضمن الحكم تغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، ومُصادرة الأدوات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ حسام عماد الدين سيف النصر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أشرف.م بأنه في يوم 29 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم ‏عملاً من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات ‏والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

وثبت من معاينة لجنة الآثار للمنزل محل الواقعة وجود حفر كما تم العثور على الأدوات المُستخدمة في أعمال الحفر، وكذا ‏الرديم الناتج عن الحفر. ‏

كما تبين أن مساحة الحفر تقدر بحوالي 3 أمتر في 3.5 م تقريباً وعمق حوالي 9 أمتار وأن الغرض من الحفر هو التنقيب ‏عن الآثار.