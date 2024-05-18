غدًا.. المؤتمر العلمى السنوى لكلية الآداب بجامعة الفيوم

تنظم كلية الاداب بجامعة الفيوم المؤتمر العلمى السنوى للكلية غدا الاحد والذى يقام تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم والدكتور طارق محمد عبد الوهاب عميد الكلية .

يتضمن برنامج المؤتمر فيديو عن فعاليات الكلية خلال العام الماضى وكلمة من عميد الكلية والعروض التقديمية ومقترحات تطوير الاداء للقطاعات"قطاع شئون التعليم والطلاب –قطاع الدراسات العليا والبحوث – قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة" والعروض التقديمية ومقترحات تطوير الاداء للبرامج وفقا لترتيبها فى لائحة الكلية "برنامج اللغة العربية – برنامج اللغة الانجليزية –برنامج التاريخ – برنامج الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية- برنامج علم الاجتماع- برنامج الفلسفة- برنامج علوم المعلومات –برنامج اللغات الشرقية- برنامج اللغة الصينية" .

ومن جهه اخرى تناقش غدا الاحد فى قسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة الفيوم رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة شيماء محمد عبد التواب معوض بعنوان "الوصمة الاجتماعية وعلاقتها بقلق المستقبل لدى امهات الاطفال ذوى اضطراب طيف التوحد".

تكونت لجنة الاشراف على الرسالة من الدكتور سيد جارحى السيد استاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية جامعة الفيوم والدكتورة رانيا شعبان الصايم استاذ الصحة النفسية المساعد ومدير مركز الارشاد النفسيى بكلية التربية بالفيوم والمرحوم الدكتور محمد عبد العال الشيخ استاذ الصحة النفسية المتفرغ بكلية التربية –جامعة الفيوم .

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور نور احمد محمد الرمادى استاذ الصحة النفسية المتفرغ وعميد كلية التربية للطفولة المبكرة سابقا بجامعة الفيوم – رئيسا ومناقشا والدكتور سيد جارحى السيد استاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية جامعة الفيوم- عضوا ومشرفا والدكتور احمد سيد عبد الفتاح استاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية –جامعة الفيوم – عضوا ومناقشا والدكتورة رانيا شعبان الصايم استاذ الصحة النفسية المساعد ومدير مركز الارشاد النفسيى بكلية التربية بالفيوم-عضوا ومشرفا .

تجرى المناقشة فى الثانية عشرة ظهر الاحد بقاعة المؤتمرات بكلية التربية باشراف الدكتور احمد على ابراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتورة امال جمعه عبد الفتاح عميد الكلية .