حددت المحكمة المختصة ، جلسة 3 يونيو، لنظر أولى جلسات محاكمة سما كلينك واثنين آخرين، لاتهامها بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب، في القضية رقم 7104 / 2024 جنح أول مدينة نصر 2024/05/1.

3 يونيو..أولى جلسات محاكمة سما كلينك واثنين آخرين لاتهامها بالإهمال الطبي

وجاءت قرارات النيابة في قضية سما كلينك، أولا: تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1/ 1 بندا 1 / 3 3635 / 41 من القانون رقم 371 اسنة 1956 المعدل بالقانون 170 لسنة 1957 في شأن المحال العامة تقيد الأوراق جنحة المواد: 108521 من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب والمادة 75 من القانون 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء ضد أسماء.م، وراشا.ر، وشنودة.ك.

وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية سما كلينك، لأنهم في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا محلًا عاما عيادة، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيد بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء الشريين حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها على النحو المبين بالأوراق.

محاكمة 5 متهمين لاتهامهم باستدراج وخطف شخص وتعذيبه بشبرا الخيمة

كما تعقد محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، جلسه 23 يونيو المقبل، محاكمة 5 متهمين لاتهامهم باستدراج وخطف شخص وتعذيبه بالضرب بسلاح "عصا خشبية"، والحرمان من الطعام وظلوا محتجزينه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة وقاموا بالتخلص من جثته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية، لاستكمال المرافعة وتقديم باقي المستندات.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 35494 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2806 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ع ه"، 30 سنة، سائق، ومقيم عزبة البكري بمسطرد قسم ثان شبرا الخيمة، و "صلاح ف م"، 30 سنة، سائق، ومقيم بعزبة الجمال بمسطرد قسم ثان شبرا الخيمة، و"محمد م م"، 40 سنة، سائق، ومقيم مساكن ايسكو بهتيم بقسم ثان شبرا الخيمة، و "عماد ح ف"، 40 سنة، أمين شرطة سابق وبدون عمل حاليا، ومقيم بعزبة الجمال بمسطرد - قسم ثان شبرا الخيمة، و"خالد م ج"، لأنهم في غضون الفترة من 27 / 2 / 2023، وحتى 21 / 3 / 2023، بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية قتلوا المجنى عليه، "مصطفى أحمد حسانين هريدي"، عمدا مع سبق الإصرار على إثر خلافا سابق بين المتهم الأول والمجني عليه بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله واعدوا لهذا الغرض أدوات ( عصي خشبية )، ونفاذاً لاتفاقهم استدرجوه تحايلا إلى مسكن الأول وما أن دلف إليه حتى تعدوا عليه ضرباً وقيدوه وشلوا حركته وما أن استشعروا افتضاح أمرهم نقلوه الحانوت المتهم الخامس وأمعنوا في الاعتداء عليه وتقييده واحتجازه قاطعين سبل الحياة عنه قاصدين قتله فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.