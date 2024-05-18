"متاحف من أجل التعليم والبحث العلمى" عرض بمتحف الإسكندرية القومي

بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف افتتح متحف الاسكندرية القومى اليوم، عرض تمثال"أخبيت" بقسم الآثار المصرية، والذي يعرض لأول مرة بالمتحف بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، تحت شعار "متاحف من أجل التعليم والبحث العلمي"، ويرجع التمثال للعصر المتأخر للأسرة 26 ومصنوع من البازلت.

كما افتتح المعرض المؤقت "الإسكندرية بين بونابرت وكليبر" ، وتحت شعار متاحف من أجل التعليم والبحث العلمى، يأتى المعرض من إعداد وتقديم الدكتور عباس ابو غزالة والذي له مؤلفات وترجمات عديدة لفترة الحملة الفرنسية، ويستمر المعرض لمدة شهر.

يتضمن المعرض مجموعة من اللوحات رسمها الفنانون الذين رافقوا الحملة الفرنسية منذ انزال القوات في خليج المرابط "العجمي حالياً" في يوليو عام ١٧٩٨ وحتي مغادرة نابليون البلاد.

ويجمع المعرض بعض أعمال العلماء الذين رافقوا الحملة بالإضافة إلي خرائط تطور مدينة الإسكندرية والتي جمعتها لجنة العلوم بناء على طلب الجنرال كليبر في موسوعة وصف مصر.

يأتي إقامة هذا المعرض تأكيداً على الدور التعليمي والبحثي الذي يقوم به المتحف للتركيز علي فترة مهمة في التاريخ المصري وهي فترة دخول الحملة الفرنسية مدينة الاسكندرية .

شارك فى الافتتاح المعرض كل من بورا كريم أوغلو قنصل دولة تركيا، ماريو باسكويلي قنصل دولة إيطاليا، د منى حجاج أستاذ الآثار ورئيس جمعية الآثار بالإسكندرية، د إيناس دياب أستاذ بكلية التربية النوعية ومدير مركز الإبداع سابقاً.

كما افتتح المتحف معرض كتب لإصدارات المجلس الأعلى للآثار، بأسعار رمزية على هامش الإحتفال باليوم العالمي للمتاحف، ولاقى المعرض إقبالًا من الزائرين، حيث استقبل المتحف زائريه بالورود وتقديم الحلويات احتفالا بهذا اليوم.

كان قد استقبل مسؤولو المتاحف الثلاثة المفتوحة للزيارة فى الاسكندرية، وهى المتحف اليوناني الرومانى، المتحف اليومى، متحف المجوهرات الملكية، الزائرين بالشيكولاتة والحلوى والورود، احتفالاً باليوم العالى للمتاحف 2024، اليوم، السبت، والذى تقرر فتح المتاحف مجانًا للزائرين فى هذا اليوم اتساقًا مع قرار وزارة السياحة والآثار.

ونفذت المتاحف الثلاثة، ورش عمل وندوات وفعايلات ثقافية وترويجية وتاريخية احتفالًا باليوم العالمى للمتاحف، فضلًا عن تنظيم عدد من الجولات الإرشادية، وسلسلة من الندوات عن تراث الإسكندرية الأثري، وتراثها في عيون الدراما المصرية، وندوة عن التناول الإعلامي للتراث، بالإضافة إلى عدد من الورش الفنية والفقرات الغنائية القصيرة من الأغاني التراثية السكندرية.

ويعد اليوم العالمي للمتاحف هو احتفال دولي يقوم بتنظيمه المجلس الدولي للمتاحف «ICOM» منذ عام 1977، وكان الهدف من الاحتفال به، إقامة حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة عن طريق إطلاق العديد من الفعاليات والندوات التي تُبرز دور المتاحف في المجتمع وفي كل عام يختار المجلس الدولي للمتاحف موضوعًا للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وموضوع هذا العام هو «المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي»، مما يؤكد على الدور الحيوي للمؤسسات الثقافية في توفير تجربة تعليمية شاملة.