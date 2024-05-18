رامي عياش يقدم لجمهوره أغنية Sway بالنسخة العربية

قرر النجم رامي عياش اعادة تقديم أغنية Sway بالنسخة العربية، بعد أن أعاد صياغتها بأسلوبه الموسيقي الذي يتناسب مع الموسيقى العربية.

ونشر رامي عياش عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية، وقام بصياغة الكلمات وإعداد اللحن، وأشرف على التوزيع الموسيقي ألكسندر ميساكيان.

وكان طرح النجم رامي عياش، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "لمة الحبايب" على يوتيوب، وهي من كلمات محمد الرفاعي والحان وتوزيع جان ماري رياشى، وشارك رامى فى تصوير الفيديو كليب زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش.

آخر أغاني الفنان رامي عياش:

كان رامي عياش طرح أغنية بعنوان "حلوين حلوين" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش، وألحان رامى عياش.

وتقول كلماتها: "حلوين حلوين مع بعض حلوين

قمرين عاشقين لايقين رايقين

وبشوق وحنين طايرين دايبين

حلوين حلوين مع بعض حلوين

قمرين عاشقين لايقين رايقين

وبشوق وحنين طايرين دايبين

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين

يوم سوا يبقى احلى يوم

العاشقين كوم واحنا كوم

انت جيتلي منين

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين

شئ خيالي حلمنا ياما بيه

ايوه كان موضوع كبير

والنهارده انا وانت عشنا فيه

ولسه جي كتير

شئ خيالي حلمنا ياما بيه

ايوه كان موضوع كبير

والنهارده انا وانت عشنا فيه

لسه جي كتير

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين

يوم سوا يبقى احلى يوم

العاشقين كوم واحنا كوم

انت جيتلي منين

حلوين حلوين مع بعض حلوين

قمرين عاشقين لايقين رايقين

وبشوق وحنين طايرين دايبين

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين ".