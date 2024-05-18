الأرجنتين ترفع أسعار مترو الأنفاق 360% ضمن خطوات تقشفية

تفاجئ الركاب في بوينس آيرس،امس الجمعة بزيادة بلغت نسبتها 360% في أسعار مترو أنفاق الأرجنتين ، وهي واحدة من أكثر الزيادات دراماتيكية في الأسعار، وسط حملة تقشف قاسية ينفذها الرئيس الليبرالي خافيير ميلي في الأرجنتين .

الأرجنتين

بعد أسابيع من جلسات الاستماع، رفع أحد القضاة الخميس أمرًا كان يمنع مؤقتًا الزيادة المقررة في أسعار مترو أنفاق الأرجنتين، مهد ذلك الطريق لدخول التغيير حيز التنفيذ صباح الجمعة، حيث تدفق موظفو المكاتب في جميع أنحاء بوينس آيرس عبر البوابات الدوارة لأقدم نظام مترو أنفاق في أميركا الجنوبية.

تعد أسعار ركوب النقل العام قضية حساسة في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، حيث تترسخ عدم المساواة بعمق، وأدى الغضب الناجم عن ارتفاع أسعار مترو أنفاق الأرجنتين إلى إثارة اضطرابات اجتماعية في السابق، مثل الاحتجاجات الحاشدة في تشيلي عام 2019.

خلال الليل، تضاعف سعر الرحلة الواحدة في بوينس آيرس فى الأرجنتين أكثر من ثلاثة أضعاف من مستوى 125 بيزو (14 سنتا) لتصل إلى مستوى سعر 574 بيزو (64 سنتا)، ما أدى إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة المؤلمة في الأرجنتين.

التضخم فى الأرجنتين

التضخم فى الأرجنتين

ويعمل الرئيس الليبرالي خافيير ميلي، على خفض الإنفاق العام على كل شيء بدءاً من الإعانات إلى الشركات الحكومية كجزء من تجربة السوق الحرة الجذرية التي تهدف إلى إعادة بناء مصداقية الأرجنتين لدى المستثمرين الأجانب وترويض التضخم المفرط.

لكن على الأقل في الأمد القريب، أدت إجراءات إلغاء القيود التنظيمية والتقشف إلى ارتفاع التضخم، الذي بلغ الآن 289% سنويا، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم ــ وجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للأرجنتينيين العاديين مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود، بحسب الأسواق العربية.

إنها المرة الثالثة هذا العام التي تؤثر فيها الزيادات التضخمية على أسعار مترو الأنفاق – 80 بيزو فقط في ديسمبر/كانون أول الماضي – حيث خفض ميلي الدعم الفيدرالي لوسائل النقل العام، ما أجبر حكومات المدن على رفع التكاليف.

كما ارتفعت أسعار الحافلات والقطارات في مدينة بوينس آيرس المترامية الأطراف بشكل مطرد، ولكن ليس مرة واحدة كما هو الحال مع مترو الأنفاق.

