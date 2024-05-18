المؤبد لعاطلين لاتهامهما بقتل ربة منزل بعد الاعتداء عليها بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعاطلين، لاتهامهما بقتل ربة منزل بعد الاعتداء عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" وأدوات "عصا ومفك"، وخنقها بحبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

حبس عاطلين بالمؤبد لاتهامهم بقتل ربة منزل بعد الاعتداء عليها بالخانكة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31992 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2424 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد س س"، عاطل، و"جمعة أ ح"، عاطل، لأنهما في يوم 26 / 1 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا - وأخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته- المجنى عليها مجهولة الأسم وتدعى (سمر دربكة) - عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة بين المتهمين والمجنى عليها سالفة الذكر تناوبوا الإعتداء عليها ضرباً بسلاح أبيض " سكين " و أداتي إعتداء " عصى و مفك " بسائر جسدها، ثم والى المتهم الأول اعتدائه عليها بأن قام بخنقها بأداة اعتداء - حبل "، بنية إزهاق روحها، فأحدثوا إصابتها التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وإمعانا منهم في التنكيل بجسد المجنى عليها قاموا بحلق شعرها وإلقاء مادة حارقة "حمض هيدروكلوريك" على جسدها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا - وأخر إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته - بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (سكين) أدوات اعتداء (عصى، مفك، حبل، حمض هيدروكلوريك)، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية - أو الحرفية.

حبس عامل لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالخانكة

كما قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة ،بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل في مصنع بلاط، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والحشيش والمفيتامفيثامين، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30253 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3426 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "غريب ا ر"، 46 سنة، عامل بمصنع بلاط، لأنه في يوم 29 / 10 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز جوهرا مخدر "حشيش"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز جوهرا مخدر "ميثامفيتامين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاحا أبيض "مطواة"، بغير مسوغ قانوني

وكشفت تحريات ضابط الواقعة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه وردت له معلومات أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فاستصدر إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، ونفاذا لذلك الاذن انتقل إلي مكان تواجد المتهم وبالانتقال أبصره بالطريق العام ممسكا حقيبة فضبطه والحقيبة إحرازه، وبفحصها تبين أنها تحوى أسطوانة حجرية الجوهر الهيروين المخدر، كما عثر بداخلها على حقيبة بلاستيكية تحوى 50 لفافة لمسحوق بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر، وكذا 2 كيس بلاستيكي الأول يحوى 4 قطع بنية لجوهر الحشيش المخدر، والثاني يحوى 11 لفافة للميثامفيتامين المخدر.

كما عثر بذات الحقيبة على ميزان حساس عالق به آثار لجوهر الهيروين المخدر، وبتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه من المتعاطين والميزان لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المطواة للدفاع عن تجارته الأثمة.