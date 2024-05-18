صحة سوهاج تنظم دورات تدريبية للكوادر الطبية والفنية بمعامل المستشفيات

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج بقيادة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعلي مدار شهر عدة دورات تدريبية لتدريب الكوادر الطبية والفنية بمعامل المستشفيات التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة.

تعقد الدورات بديوان مديرية الصحة بالتنسيق مع إدارة المعامل بوزارة الصحة والسكان بتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم والاستاذ الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة وتحت إشراف الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومتابعة الدكتورة نهال نافع مدير إدارة المعامل بوزارة الصحة وبحضور الدكتورة صفاء ابوالسعود مدير إدارة المعامل بالمديرية.



وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن الدورات تتناول التدريب علي منظومة الشراء الموحد UPA وتستهدف الكوادر الطبية والفنية بالمعامل لافتاً إلى أن تلك الدورات تأتي ضمن الجهود المبذولة لرفع كفاءة وتدريب الفرق الطبية للإرتقاء بمستوي تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتحقيق رؤية مصر 2030 وتوضح كيفية الإستفادة القصوى من الموارد المتاحة .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الدورات تتناول بجانب منظومة الشراء الموحد ، أمراض الدم والهيماتولوجي والبكتريولوجي .

ومن جانبها قالت الدكتورة صفاء أبو السعود مدير إدارة المعامل أن تلك الدورات فرصة جيدة لرفع كفاءة وتدريب الكوادر الطبية والفنية بمعامل مستشفيات المحافظة .