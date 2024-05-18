مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر(يلا شوت) في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم السبت 18 مايو 2024، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والمقرر إقامتها على أرضية ملعب حمادي العقربي في رادس.

ويطلق الحكم صافرة انطلاق مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت تونس.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

وقبل مباراة اليوم، واجه الأهلي نظيره الترجي في 24 مباراة ببطولات الأندية الإفريقية، منها 22 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومباراتان في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح الأهلي في تحقيق الانتصار على الترجي التونسي في 12 مباراة منها ستة مباريات على ملعب الترجي في تونس، بينما فاز الفريق التونسي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في ثماني مباريات.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويدخل الأهلي حامل اللقب مباراة اليوم أمام الترجي التونسي بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في مباراة الإياب، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وأكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على صعوبة مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأشاد بقدرات الفريق التونسي وجهازه الفني بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو.

وفي نفس الوقت، شدد كولر على ثقته في قدرات لاعبيه، وأكد أن الأهلي قادر على تحقيق هدفه في مباراة الذهاب أمام الترجي، وأضاف أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين.

تشكيل الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي.

بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والمقرر إقامتها على أرضية ملعب حمادي العقربي في رادس.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت تونس.