تقدم جديد لجامعة المنوفية في تصنيف "التايمز" البريطاني

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم السبت، بأن الجامعة أحرزت تقدما جديدا في التصنيف الدولي للجامعات التايمز "THE".

وأشار رئيس الجامعة، إلي أن التقرير كشف عن حصول جامعة المنوفية علي مراكز متقدمة في التصنيف، حيث تم إدراجها ضمن الفئة "301 - 350 "في تصنيف الجامعات الشابة 2023 و "801-100' في تصنيف التأثير 2022 بينما جاءت في الفئة " 1001- 1200" في تصنيف الجامعات العالمية 2023.

وأعرب الدكتور أحمد القاصد، عن سعادته بهذا التقدم الذي يعكس الجهود المبذولة للإرتقاء بالجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل علي تحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات وتحقيق المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمة والبحثية بها وزيادة عدد الأبحاث المنشورة بالمجلات والدوريات العالمية.

تصنيف تايمز يقدم تقييمات دقيقة لأداء الجامعات على المستوى العالمي منذ عام 2004م..

وأضاف رئيس الجامعة، بأن “THE” هي إحدى المنظمات الدولية الأساسية، المنوط بها تصنيف الجامعات علي المستوي الدولي، موضحا أنّ نسخة 2024 من تصنيف التايمز للجامعات الناشئة شهدت زيادة في عدد الجامعات المُدرَجَة إلى 673 جامعة بالمقارنة مع 605 جامعة شاركت في التنافس ضمن نسخة العام الماضي.

كما أكد القاصد، استمرار الجامعة فى تطلعها للتميز وتطوير العملية التعليمية والبحثية بالجامعة من خلال دعم الجامعة للباحثين واعضاء هيئة التدريس، مقدما التهنئة لمنسوبي الجامعة.



وأضاف الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بأن تصنيف تايمز يقدم تقييمات دقيقة لأداء الجامعات على المستوى العالمي منذ عام 2004، ويركز على عناصر أساسية: هي التدريس، والبحث، ونقل المعرفة، والآفاق الدولية، مشيرا إلي أن تصنيف تايمز للتعليم العالي لعام 2023 ضم أكثر من 1700 جامعة موزعة على 104 دولة ومنطقة، مما يجعله من أقوى التصنيفات الدولية للجامعات وأكثرها تنوعًا،و يعتمد التصنيف على 13 مؤشر أداء، تمثل خمسة مجالات.