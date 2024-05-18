قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة ، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل في مصنع بلاط، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والحشيش والمفيتامفيثامين، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

حبس عامل لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالخانكة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30253 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3426 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "غريب ا ر"، 46 سنة، عامل بمصنع بلاط، لأنه في يوم 29 / 10 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز جوهرا مخدر "حشيش"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز جوهرا مخدر "ميثامفيتامين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاحا أبيض "مطواة"، بغير مسوغ قانوني

وكشفت تحريات ضابط الواقعة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه وردت له معلومات أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فاستصدر إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، ونفاذا لذلك الاذن انتقل إلي مكان تواجد المتهم وبالانتقال أبصره بالطريق العام ممسكا حقيبة فضبطه والحقيبة إحرازه، وبفحصها تبين أنها تحوى أسطوانة حجرية الجوهر الهيروين المخدر، كما عثر بداخلها على حقيبة بلاستيكية تحوى 50 لفافة لمسحوق بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر، وكذا 2 كيس بلاستيكي الأول يحوى 4 قطع بنية لجوهر الحشيش المخدر، والثاني يحوى 11 لفافة للميثامفيتامين المخدر.

كما عثر بذات الحقيبة على ميزان حساس عالق به آثار لجوهر الهيروين المخدر، وبتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه من المتعاطين والميزان لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المطواة للدفاع عن تجارته الأثمة.

محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل زوجها في الخانكة

تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو المقبل محاكمة ربة منزل، لاتهامها بقتل زوجها باستخدام سلاح ناري "فرد روسي"، وأطلقت عيارا ناريا برأسه أدي إلي وفاته علي الفور بدائرة مركزشرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، للاستعداد والمرافعة.

زوتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36287 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3205 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمة "نورا ع م"، 24 سنة، ربة منزل، مقيمة قرية المنية دائرة مركز شرطة الخانكو، لأنها في يوم 5 / 1 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلت المجني عليه بخيت أحمد بخيت جمعة، زوجها، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعدت لذلك الغرض سلاحاً نارياً "فرد روسي"، محل الاتهام تالي الوصف، وما أن ظفرت به حتى أطلقت صوبه عياراً نارياً من السلاح الناري أنف البيان، قاصدة من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة أحرزت بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد روسي"، كما أحرزت ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لها بحيازته أو إحرازه

وكشفت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، أن تحرياته السرية توصلت إلى أنه وعلى إثر خلافات زوجية فيما بين المتهمة وزوجها المجني عليه المتوفي إلى رحمة مولاه، حيث أنه كان دائم التعدي عليها بالضرب وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما وقيامهما بالتعدي على بعضهما البعض بالضرب وحال ذلك قامت المتهمة بالتقاط سلاح ناري "فرد روسي" والغير مرخص والذي كان مذخراً مسبقاً بمعرفة المجني عليه بقصد الدفاع قامت المتهمة بتهديده به وأثناء ذلك خرجت منه طلقة حية والتي أحدثت إصابة المجني عليه والتي نتج عنها وفاته وأضاف أنه تمكن من ضبط السلاح أنف البيان بإرشاد المتهمة ، وعزى قصد المتهمة من ارتكاب الواقعة هو إزهاق روح المجني عليه.