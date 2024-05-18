بث مباشر بدون تقطيع الاهلي والترجي يلا لايف

بث مباشر بدون تقطيع الاهلي والترجي يلا لايف،تقام اليوم مباراة الأهلي والترجي على أرض ملعب حمادي العقبي بمشاركة 60000 مشجع، ويسعى الأهلي للفوز أو التعادل قبل مباراة العودة في القاهرة، بينما يسعى الترجي للانتصار وحسم اللقب مبكرًا.

It is exactly 8:00 by the time in Tunisia, Morocco, and Algeria. تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

At precisely 9:00 according to the time in Libya, Sudan, and Iraq.

عندما تكون الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والأردن والدوحة

11:00 ساعة في توقيت الإمارات والكويت وسلطنة عمان.

القنوات التي تعرض مباشرة مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم للمشاهدة المباشرة.

يمكنكم مشاهدة البث الحي لمباراة الأهلي المصري اليوم ضد نادي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في تونس عبر قنوات beIN Sports القطرية. سيذاع اللقاء على beIN Sports 6 بتعليق علي محمد علي على القناة الأولى وعصام الشوالي على القناة الثانية.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الاهلي والترجي اليوم

ومن الجدير بالذكر أن يكون موعد مباراة الاهلي والترجي اليوم السبت الموافق 18 مايو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على أن تكون مباراة الذهاب في يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو 2024 في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي اليوم

كما نوفر لكم تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي اليوم، والتي تكون نحو ما يلي: