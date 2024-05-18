مهرجان كان.. إصابة صناعه بالذعر بعد الاشتباه فى تواجد قنبلة

أصيب صناع مهرجان كان بالذعر بسبب الاشتباه فى وجود قنبلة أمام القصر فى مدينة كان، وكشفت عدة تقارير أجنبية عن غلق شارع لا كروازيت أمام القصر.

وتبين أنه اشتباه خاطئ بوجود قنبلة، ووسرعان ما أعيد فتح مدخل لا كروازيت والقصر في الساعة 3.10 مساءً بالتوقيت المحلي للمدينة.

وكان مهرجان كان السينمائي منح فى دورته الـ 77 النجمة ميريل ستريب السعفة الذهبية الفخرية في حفل افتتاح الدورة الـ77 من المهرجان، وذلك تقديرا لمشوارها وتاريخها السينمائي.

ميريل ستريب

عرض الفيلم الكوميدي "Le Deuxième Acte" أو The Second Act

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "Le Deuxième Acte" أو The Second Act للمخرج كوينتن دوبيو، وهو أحدث فيلم كوميدي للمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي غزير الإنتاج، وهو الفيلم الذي يعرض خارج المنافسة، ويدور الفيلم حول فلورنسا التي تريد تقديم الرجل الذي تحبه بجنون ويدعى ديفيد إلى والدها، لكن حقيقة الأمر أن ديفيد غير منجذب إلى فلورنسا ويريد أن يجعلها تقع في حب صديقه ويلي.

فيلم "Le Deuxième Acte" أو The Second Act للمخرج كوينتن دوبيو من بطولة ليا سيدو والتي تلعب دور فلورنسا، ولويس غاريل والذي يلعب دور ديفيد، وفينسنت ليندون ورافاييل كوينارد ومن سيناريو كوينتن دوبيو.

معلومات عن "ملكة هوليوود" ميريل ستريب

"حاصدة الجوائز" أو "ملكة هوليوود" أو "أعظم ممثلة حيّة".. جميعها ألقاب رافقت النجمة العالمية ميريل ستريب طوال مسيرتها الحافلة بالثراء السينمائي، والمحطات الفنية الناجحة، حصدت خلالها 3 جوائز أوسكار، الأولى عن دورها جوانا كرامر في فيلم "كرامر ضد كرامر –"Kramer Vs. Kramer عام 1979، والجائزة الثانية عن دورها صوفي زاواتاوسكي في فيلم "اختيار صوفي- Sophies Choice" عام 1982، والأخيرة عن دورها الذي حقق شهرة واسعة وهو تجسيد السيرة الذاتية لرئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة مارغريت ثاتشر، في فيلم "المرأة الحديدية- The Iron Lady" 2011، كما حققت 9 جوائز غولدن غلوب، و21 ترشيحاً للأوسكار، وتعتبر الممثلة الأكثر ترشيحاً لجوائز الأوسكار، وجوائز الغولدن غلوب.

ميريل ستريب

انفصال ميريل ستريب وزوجها دون غومر بعد زواج 45 عامًا

انفصلت النجمة الأميركية، ميريل ستريب، عن شريك حياتها، دون غومر وذلك عقب زواج استمر نحو 45 عاماً.

وأعلنت النجمة البالغة 74 عاماً، والفائزة بجائزة الأوسكار 3 مرات، بشكل رسمي طلاقها من غومر (76 عاماً) عقب "انفصال عاطفي" حدث قبل 6 أعوام، وفق ما أفادت مجلة "بيبول" الأميركية السبت.

من جهته قال ممثل عن ستريب في بيان للمجلة: "لقد انفصل دون غومر وميريل ستريب منذ أكثر من 6 سنوات، وعلى الرغم من أنهما سيهتمان دائماً ببعضهما البعض، فإنهما اختارا العيش منفصلين".

يشار إلى أنه على الرغم من أن الثنائي لم يظهرا معاً علناً منذ حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2018، غير أن ستريب شوهدت وهي ترتدي خاتم زفافها، الجمعة، بحفل توزيع جوائز "Princesa de Asturias" لعام 2023 في إسبانيا.

ميريل ستريب

حكايتها مع جوائز الأوسكار.. ترشحت 17 مرة وربحت 3

وتعتبر ميريل ستريب أكثر ممثلة جسدت شخصيات حقيقية حتى الان |تمتلك ستريب القابلية لتتمكن من أي لهجة في العالم |ترشحت 17 مرة لنيل الأوسكار، وهو أعلى رقم مسجل لممثل ، وقد ربحت ثلاثة منها |ترشحت 14 مرة لنيل BAFTA Award ، وربحت اثنين منها |ترشحت 27 مرة لنيل Golden Globe Award وربحت 8 منها.