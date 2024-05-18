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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غيلان شعلالي على رأس تشكيل الترجي التونسي أمام الأهلي

الترجي التونسي
الترجي التونسي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي عن تشكيل الأهلي المصري، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.

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ومن المقرر انطلاق مواجهة الترجي أمام الأهلي في تمام العاشرة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "رادس".

تشكيل الترجي أمام الأهلي

حراسة المرمي: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد بن حميدة، محمد توجاي، ياسين ميرياح، محمد بن علي.

الوسط: حسام تقا، روجير أهولو، غيلان شعلالي.

الهجوم: حسام الدين غشة، يان ساس، رودريجيز.

الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على نظيره مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي، بينما الترجي صعد بعد تخطي عقبة صن داونز.

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