محافظ الغربية يتابع مستجدات الأعمال في طريق محلة منوف مركز طنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،بمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق محلة منوف بمركز طنطا حتى مجمع الكليات بسبرباي ومجمع المواقف مرورا بمركز اصدار بطاقات الرقم القومي بطول كيلو و 200 متر وعرض من 18 الى 20 متر ، ويتم حاليا تغظية ١٢٠٠ متر مواسير كما تم الانتهاء من ٧٠ متر و تم توريد دبش لزوم تدبيش الترعه.

حيث تشمل أعمال التطوير تغطية الترعة الجانبية الأولى منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد حفاظا على المجرى المائي بالإضافة الى انارة الطريق ويمثل ذلك حل جذري لتوسعة الطريق ومحور مروري يساهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة ولعدم تكرار الحوادث .

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،قد استقبل أيضا اليوم ، بمكتبة بديوان عام المحافظة ، اللواء عمر شلبي مدير عام الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات و اللواء محمد السيد قائد قطاع الطرق والكباري للشركة الوطنية و العميد حسام سلام

مدير مشروعات الشركة الوطنية بالغربية ،لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لكورنيش المحلة ومحور النعناعية للوقوف على مستجدات الأعمال، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الشركة المنفذة موقف مشروع كورنيش المحلة الجديد بطول 6460م2ويعرض 18م2، والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل الأولى تبدأ من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي والثانية من المجمع الصناعي حتى الهاوي، والثالثة من منطقة الهاوي حتى طريق محلة أبوعلي سمنود، ويتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي المحلة الكبرى.

كما ناقش المحافظ، موقف تنفيذ مشروع طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.