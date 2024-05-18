يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي الآن

مباراة الترجي والأهلي بإمكانكم متابعتها اليوم السبت في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة مباشرةً وحصرياً على قناة beIN SPORTS 6.

وكشفت صحيفة جول السعودية، عن أن النادي الأهلي، تواصل مع أحمد حجازي لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، وذلك من أجل العودة لصفوف الفريق بدايةً من الموسم المقبل، في ظل استقرار النادي السعودي على رحيله بنهاية الموسم الجاري بصورة رسمية.

ويواجه النادي الأهلي فريق الترجي التونسي مساء غدًا السبت، على ملعب حمادي العقربي في رادس، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تُقام مباراة الإياب على إستاد القاهرة، مساء السبت 25 مايو الجاري.

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وأوضحت إذاعة موزاييك التونسية أنه تم رصد عدد من التذاكر المزورة الخاصة بمباراة الأهلي والترجي التونسي، مُشيرًا إلى أن تلك التذاكر يُستدل عليها من خلال وجود شعار البطولة بها باللون الأسود بدلًا من الذهبي.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى : أمان الله مميش

: أمان الله مميش خط الدفاع : محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، محمد أمين توغاي، ياسين مرياح

: محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، محمد أمين توغاي، ياسين مرياح خط وسط الميدان : روجيه أهولو، حسام تقا، غيلان الشعلالي

: روجيه أهولو، حسام تقا، غيلان الشعلالي خط الهجوم: يان ساس، رودريجو رودريجيز، حسام الدين غشة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي