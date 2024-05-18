مباشر الان بدون تقطيع الأهلي ضد الترجي اليوم

مباشر الان بدون تقطيع الاهلي ضد الترجي اليوم

مباشر الان بدون تقطيع الاهلي ضد الترجي اليوم،يمكنكم متابعة بث مباراة اليوم المباشر والحصري لفريق الأهلي المصري ضد فريق الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا. سيلعب الأهلي المصري اليوم السبت 18 مايو 2024 ، ويسعى للفوز بنتيجة إيجابية على أرض تونس ليتمكن من التأهل في مباراة الإياب في القاهرة. بينما يسعى فريق الترجي لتسجيل أهداف كثيرة في مرمى الأهلي خلال هذه المباراة.

مباشر الان بدون تقطيع الاهلي ضد الترجي اليوم

البث المباشر لمباراة الاهلي لايف ضد الترجي اليوم

يمكنكم متابعة الث المباشر اليوم لمباراة الاهلي امام نظيره الترجي في ذهاب دوري ابطال افريقيا في الاوقات التالية :

تمام الساعة ال8:00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

تمام الساعة ال9:00 بتوقيت ليبيا والسودان والعراق

تمام الساعة ال10:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والاردن والدوحة

الساعة ال11:00 بتوقيت الامارات والكويت وسلطنة عمان .

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

تشكيل الاهلي امام الترجي مباراة اليوم لايف حصري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – وسام أبو على

تشكيل الترجي لايف مباشر