مجازاة كاتب صحة خلال مرور مفاجئ بالفيوم

قام الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم ويرافقه الدكتور مروان دياب عضو الدعم الفنى وهالة احمد مدير ادارة التمريض بالمرور المفاجئ ببندر الفيوم .

بدا وكيل الوزارة الجولة المفاجئة بالمرور على مستشفى الرمد فى حضور الدكتورة حنان الجارحى -مديرة المستشفى وقد تفقد عيادة السونار والمعمل والعيادات الخارجية وعيادات الكتراكت رجال وحريم ومبنى العيادات التخصصية وتابع تشغيل بعض الاجهزة الجديدة بالمستشفى منها جهاز قياس ضغط العين -جهاز فحص قاع العين -جهاز الاشعة المقطعية على العين.



كما تفقد العمليات الصغرى ومكتب الخدمة الاجتماعية وقام بسؤال الإخصائية الاجتماعية عن المساعدات التى تقدمها للمرضى والاجراءات المطلوبة للحصول على خدمة مخفضة ،ودورها فى التوعية والتثقيف الصحى، وامر بخصم يوم لمن لم يلتزم بالزى الرسمى و كارت التعريف .

مجازاة كاتب الصحة



بعد ذلك توجه الى مكتب صحة ثالث بالنويرى لتفقد سير العمل به وامر بمجازاة كاتب الصحة بخصم 3 ايام من راتبه ونقله لمكان اخر بمعرفة مدير الادارة وذلك لتغيبه دون اذن .

ثم توجه والفريق المرافق الى المركز الطبى بالحادقة وتفقد مركز الفحص والمشورة التابع للمديرية ثم تفقد الصيدلية و اثنى على الصيادلة المتواجدين، ثم تفقد غرفة المقبلين على الزواج والتطعيمات وتطعيمات الحجاج والمسافرين والعيادات ومتابعة الحمل وايضا عيادة الاسنان ولاحظ تواجد الاطباء و التزامهم وطلبوا منه توفير بعض النواقص.



كما تفقد غرفة التعقيم ومعمل الدم وغرفة الملفات ومكتب الصحة والاستقبال و عيادة الاطفال وذلك فى حضور الدكتورة منال صوفى -مديرة المركز بعد ذلك تفقد معمل الرصد البيئى التابع للمديرية وتفقد فيه معمل الهواء والمعمل البكتريولوجى و اثنى على تواجد الاطباء والتزامهم بالزى وكارت التعريف.

ثم توجه بعدها الى مستوصف الجلدية و الجذام فى حضور الدكتورة مى فوزى -مديرة المستوصف وتفقد سير العمل بالمعمل و الصيدلية والعيادات الخارجية.



وفى نهاية الجولة قام بالمرور على مستشفى الصدر وتفقد فيها المعامل والصيدلية والتعقيم والعيادات الخارجية والاستقبال والعناية، وذلك فى حضور الدكتورة الاء مصطفى - مديرة المستشفى.

وأمر بمجازاة غير الملتزمين بالزى الرسمى و كارت التعريف بخصم يوم من الراتب، وانتهت الجولة مع التاكيد على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة للاطمئنان على سير العمل باماكن تقديم الخدمة الصحية بالفيوم حتى يتم تقديم خدمة طبية آمنة للمريض الفيومى.

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