مشاهدة مباراة الاهلي والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024
البث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024
البث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024،زادت نسبة الاستفسار والبحث عبر محركات البحث من قِبَل جماهير النادي الأهلي حول القنوات التي ستنقل مباراة الفريق أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024. من المتوقع أن يُستعد الفريق لهذه المباراة الصعبة والمهمة، التي ستجرى يوم السبت 18 مايو 2024. سنقوم في هذا المقال على موقعنا بنقل القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا غدًا، فتابعونا في هذا الموضوع.
يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024
ووفقًا للأبحاث المتكررة والشائعة على محركات البحث، فإن العديد من الأشخاص يسألون عن القنوات المفتوحة التي ستبث مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024. يمكنك مشاهدة مباراة الإياب على الهواء مباشرة على قناة تايم سبورت البث الأرضي، وقناة beIN Sports 6 على النايل سات. تردد هذه القناة التي ستبث المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا 2024 كالتالي:
تذيع قناة beIN Sports 6 على النايل سات بانتظام
- جاء القمر الصناعي: النايل سات.
- وجاء التردد: 11054.
- وجاء معدل الاستقطاب: v.
- وجاء معدل الترميز: 27500.
- وجاء معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
متى موعد مباراه الاهلى والترجي
وصل موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، غداً السبت 18 مايو 2024. من المقرر أن تُقام المباراة في ملعب رادس في تونس العاصمة في الساعة العاشرة مساءً. يعتبر هذا اللقاء فرصة ذهبية للأهلي للتتويج باللقب الإفريقي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.
تشكيل الأهلي اليوم يلا كورة
- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
- الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.
- الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.
- الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبو علي.
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