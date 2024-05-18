أستون فيلا يُراقب نجم الأهلي السعودي

أبدى أستون فيلا الإنجليزي اهتمامًا واضحًا بالتعاقد مع نجم أهلي جدة السعودي جابري فيجا، والذي نجح في تقديم مستويات كبيرة وقوية مع قلعة الكوؤس خلال الموسم الحالي.

ويبحث أستون فيلا التعاقد مع فيجا، خاصة وأن اللاعب مطلوبًا في النادي الإنجليزي بطلب من المدرب أوناي إيمري، المدير الفني، والذي تابعه لعدة مباريات.

ونجحت إدارة الأهلي السعودي، في التعاقد مع فيجا، قادمًا من صفوف سيلتا فيجو الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة 3 مواسم أي حتى عام 2026.

وكان فيجا قد تعرض للإصابة في مفصل القدم، خلال فبراير الماضي، حيث أدى التأهيل الخاص بالمرحلة الأولى من إصابته في أوروبا، بينما بدأ المرحلة الثانية في عيادة أهلي جدة الشهر الماضي، لكنه لا يشارك في مباريات الأهلي منذ هذه الإصابة.

وكانت إصابة صاحب الـ 21 عامًا في مباراة الأخدود، ضمن منافسات الجولة العشرون من دوري روشن السعودي، حيث سبق له اللعب في 16 مباراة جميعها بصفة أساسية خلال منافسات الدوري، بينما أحرز 4 أهداف وصنع 3، ونال 3 بطاقات صفراء.