بعد نهاية الموسم.. ماذا قدم عمر مرموش مع فرانكفورت ؟

قدم المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، واحد من أفضل مواسمه خلال رحلته الاحترافية في الملاعب الأوروبية، ليخطف أنظار أندية كبرى على رأسها توتنهام الإنجليزي للحصول على خدماته في الصيف المقبل.

وأسدل عمر مرموش الستار عن موسمه الحالي بهدف في تعادل فريقه أمام لايبزيج في ختام الدوري الألماني.

وخاض عمر مرموش مع فرانكفورت في الموسم الحالي 41 مباراة في مختلف المسابقة نجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 6 أخرين.

تألق عمر مرموش جعله هداف فريقه في الدوري الألماني برصيد 12 هدفا ودوري المؤتمر الأوروبي بأربعة أهداف ونجح في قيادة فريقه إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، ومن الممكن أن يشارك فريقه في دوري أبطال أوروبا حال تتويج بوروسيا دورتموند باللقب على حساب ريال مدريد.

ختم فرانكفورت موسمه برصيد النقطة 47 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني، ليضمن المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بينما رفع لايبزيج رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع.