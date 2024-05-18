كيف تؤثر الزيوت الطبيعية على صحة الإنسان.. أطباء يوضحون

أفاد باحثون من الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من إثبات أن الزيوت الطبيعية المختلفة جيدة لصحة الإنسان.

يحظى زيت الزيتون بشعبية في جميع أنحاء العالم، ولكن أظهرت الاختبارات أنه ليس فقط هذا النوع من الزيت مفيد للصحة، بل يمكن تناوله لأغراض التجميل وأنواع أخرى من الزيوت التي لها أيضا خصائص مفيدة.

على سبيل المثال، زيت الجوز وزيت بذور الكتان لهما أيضا تأثير إيجابي على جسم الإنسان.

في الوقت نفسه، يجب ألا تتخلى عن استخدام زيت الزيتون، لأنه مفيد حقا ويمكن أن يساعد ليس فقط في حماية ذاكرتك، ولكن أيضا في منع الخرف، ولهذا السبب من المهم جدا تناول الزيت في سن الشيخوخة وأيضا، يحتوي زيت الزيتون في تركيبته على مادة مفيدة oleocanthal، والتي تعمل كمضاد للأكسدة ويقلل من الالتهاب في الجسم ويمكن أن يساعد في أمراض مثل الصدفية والتهاب المفاصل والأكزيما.

يجب أيضا تناول زيت جوز الهند بكميات صغيرة، لأنه يحتوي على حمض اللوريك، وهو مفيد في علاج الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

للحفاظ على الجمال، يجب على السيدات تناول زيت بذر الكتان له تأثير فريد بسبب حقيقة أنه يحتوي على أوميغا 3 - وهو حمض دهني مهم، تعتمد عليه حالة الشعر والجلد.

وأيضا بالنسبة للنساء أثناء انقطاع الطمث، يمكن أن يكون هذا الزيت مفيدا لأنه يخفف من الأعراض غير السارة لهذه الحالة الهرمونية، والتي يمكن أن تكون غير سارة للغاية.

مخاطر الزيوت على صحة الرجال

خلص الباحثون إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في الزيوت الأساسية قد تعطل الطريقة التي تؤثر بها الهرمونات على الجسم وبالتالي، فإن هذه السوائل الشائعة ليست آمنة جدًا للصحة.

يستخدم ملايين الأشخاص حول العالم الزيوت العطرية بانتظام، إما عن طريق التدليك أو استنشاق رائحتها ومع ذلك، فإن دراسة جديدة أجراها علماء أمريكيون قد صبت مرة أخرى الزيت على نار الجدل حول سلامة الزيوت الأساسية.

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن زيوت اللافندر وشجرة الشاي تحتوي على مواد كيميائية تعطل الهرمونات وعلى وجه الخصوص، يمكن لهذه المواد أن تؤدي إلى تطور اضطراب يسمى التثدي قبل البلوغ، والذي يتسبب في نمو الثدي عند الأولاد الصغار.