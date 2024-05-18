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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح: التتويج بـ البريميرليج ودوري الأبطال أفضل لحظاتي مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

علق محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على أفضل لحظة له مع الريدز خلال السنوات التي قضاها داخل الفريق الإنجليزي.

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وكان محمد صلاح قد انتقل لصفوف ليفربول قادمًا من روما في صيف 2017، بعدما نجح في تقديم مستويات كبيرة داخل النادي الإيطالي.

وتحدث محمد صلاح في تصريحات صحفية عن أفضل اللحظات التي عاشها مع ليفربول، حيث قال: "نحن في الريدز منذ 7 أو 8 سنوات لذا هناك الكثير من اللحظات التي نستطيع تذكرها معا، لكن أعتقد أن الفوز بالبريميرليج في تلك المباراة".

وتابع: "عندما فاز تشيلسي على مانشستر سيتي وكذلك الفوز بلقب دوري الأبطال، فهي أشياء عالقة في ذهني، لأن تضمنت الكثير من المشاعر".

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