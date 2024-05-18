السبت 18 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صلاح يكشف عن كواليس مكالمته الأولى مع يورجن كلوب

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن كواليس مكالمته الأولى مع مدربه الألماني يورجن كلوب، وذلك عقب المشادة الكلامية التي حدثت بينهما طيلة الفترة الأخيرة.

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وعلق صلاح على ما حدث بينه وبين يورجن كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، حيث قال: "بالطبع، الشيء الذي ظل عالقا في ذهني منذ مكالمته الأولى معي، هو ما شرحه حول رغبته في انتقالي للريدز".

وتابع: "كلوب فسر لي أنه يبني فريقًا جديدًا مع تواجد ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، وأنه يريدني للعب معهما".

وأكمل: "تحدث معي عن أنه سيقوم بتحسين أسلوب لعبي وسيمنحني الحرية لأفعل ما أريد، وبعد ذلك قلت حسنا سأفعل، جئت وبعد ذلك يمكنكم معرفة ماذا حدث".

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