عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب إزاحة نتنياهو فورا من الحكم

أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن حكومة نتنياهو تخلت عن المختطفين لدى حماس وهذه جريمة والطريق الوحيدة لإنقاذهم هي من خلال وقف الحرب فورا .

وفي السطور التالية أبرز تصريحات عائلات الأسرى في بيان قبل قليل:

يجب منع نتنياهو من الانفراد باتخاذ القرار.

يجب إزاحة نتنياهو فورا من الحكم لأنه يترك أبناءنا ليواجهوا الموت.

توسيع العملية العسكرية في رفح يعني التخلي عن المختطفين الأحياء.

نتنياهو يفشل التوصل إلى صفقة تبادل.

نقول لغانتس وآيزنكوت كم من الدماء ستسفك لأنكما لا تظهران الشجاعة

وأفاد موقع واللا الإسرائيلي، بأن غانتس سيعلن الليلة شروطه ومطالبه لنتنياهو من أجل بقائه في حكومة الطوارئ ومجلس الحرب.