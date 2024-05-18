السبت 18 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب إزاحة نتنياهو فورا من الحكم

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن حكومة نتنياهو تخلت عن المختطفين لدى حماس وهذه جريمة والطريق الوحيدة لإنقاذهم هي من خلال وقف الحرب فورا .

وفي السطور التالية أبرز تصريحات عائلات الأسرى في بيان قبل قليل: 

يجب منع نتنياهو من الانفراد باتخاذ القرار.

يجب إزاحة نتنياهو فورا من الحكم لأنه يترك أبناءنا ليواجهوا الموت.

توسيع العملية العسكرية في رفح يعني التخلي عن المختطفين الأحياء.

نتنياهو يفشل التوصل إلى صفقة تبادل.

نقول لغانتس وآيزنكوت كم من الدماء ستسفك لأنكما لا تظهران الشجاعة 

 

وأفاد موقع واللا الإسرائيلي، بأن غانتس سيعلن الليلة شروطه ومطالبه لنتنياهو من أجل بقائه في حكومة الطوارئ ومجلس الحرب.

 

 

 

 

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