الشباب والرياضة تطلق فعاليات دورة "الإنقاذ" لأعضاء فرق الجوالة ومراكز الشباب

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، بالتعاون مع الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ فعاليات دورة " الإنقاذ" لأعضاء فرق الجوالة وأعضاء مراكز الشباب بمحافظة القليوبية، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ١٧ - ٢١ مايو الجاري ، بنادي الظاهر.

فعاليات الدورة 'الإنقاذ" لأعضاء فرق الجوالة ومراكز الشباب..

و خلال الفعاليات تم شرح طريقة الإختبار الاولي للقبول في الدوره من قبل اللجنه المشكلة من الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وشارك في الإختبار المبدئي ٥٠ ممن اجتاذ الإختبار المبدئي ، و٢٣ مشارك سيتم تدريبهم علي مهارات الإنقاذ للحصول علي رخصة منقذ معتمد من الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ بعد اجتياز الإختبار النهائي.

واكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، سعيه الدائم لتحقيق رؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة بضرورة جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تشارك الجمهور المستهدف القضايا والمشكلات المعاصرة وتسعى لتقديم الحلول في حدود ما هو متاح من إمكانيات مادية وبشرية للهيئات الشبابية والرياضية، والتأكيد على اعتبار مراكز الشباب البيت الثاني للاسرة المصرية والتي لا تقتصر على النشاط الرياضي فقط بل تمتد نشاطها إلى النشاط الثقافي والديني والفني والاجتماعي والسياسي.