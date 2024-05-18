أطباء يكشفون 6 طرق لتقوية جهاز المناعة

لكي يكون الجسم محميًا بشكل جيد من الفيروسات والبكتيريا، من المهم أن يكون لديك مناعة قوية، أخبر المتخصصون الطبيون ما يمكن لأي شخص بالغ القيام به تقريبا لتعزيز مناعته، كما تكتب مجلة هيلثي ستايل.

النوم لمدة 7 ساعات على الأقل

يقول الأطباء إن النوم اليومي لمدة 7-8 ساعات على الأقل في اليوم هو أفضل فيتامين للجهاز العصبي في المقابل، يؤدي نقص هرمون الميلاتونين، الذي يتم إنتاجه فقط في الظلام، إلى تغييرات في الخلفية الهرمونية، مما يؤثر على وظائف الحماية للجسم.

النشاط البدني المنتظم

في لحظات التنشيط البدني، يزداد دوران الكريات البيض والأجسام المضادة القادرة على التعرف على الفيروسات والبكتيريا وتدميرها.

وفرة من الخضروات والفواكه والمكسرات

يقول العلماء إن هذه المنتجات يجب أن تشكل ما لا يقل عن ثلثي النظام الغذائي - هناك طريقة أخرى للحصول على ما يكفي من الفيتامينات بشكل طبيعي، وببساطة لا توجد مغذيات دقيقة وكبيرة.

المشي في الهواء الطلق

المشي في الطبيعة، في الحدائق له تأثير إيجابي للغاية على حالة الإنسان جسديا وعقليا. يعد الهواء النقي جنبا إلى جنب مع النشاط البدني طريقة ممتازة لزيادة نغمة الأوعية الدموية.

الامتناع عن الكحول

الشرب المتكرر يثير العمليات المؤكسدة التي تعطل الإنتاج الطبيعي لخلايا الدم التي تحارب مسببات الأمراض.

الوقاية من الإجهاد

يعطل هرمون الإجهاد الكورتيزول، الذي ينشط في لحظات التجارب العصبية القوية، وظائف نظام الغدد الصماء في الوقت نفسه، يتغير إنتاج الإنترفيرون، وهو أمر مهم لنوعية المناعة.

حقائق لا تعرفها عن جهاز المناعة

يتكون جهاز المناعة من العديد من الأجزاء التي تعمل كجيش متكامل الأركان لمقاومة الأعداء، ومن أهم مكوناته التي تقوم بالأدوار الأساسية في الجسم (الخلايا الليمفاوية- نخاع العظام- الخلايا البالعة- الأجسام المناعية المضادة).

ويشار إلى أنّ الجهاز المناعي يساهم في القضاء أو محاولة القضاء على هذه المواد التي تحتوي على مستضدات على سطحها، ويجدر بالذكر أنّ المستضدات توجد على سطح المواد الحية التي تدخل الجسم مثل: الخلايا الغريبة، والفيروسات (Viruses)، والفطريات، والبكتيريا (Bacteria) أو المواد غير الحيَّة مثل: السموم، والمواد الكيميائية، والجسيمات الغريبة، ومن الجدير بالذكر أنَّ خلايا جسم الإنسان ذاته تحتوي على سطحها على مستضدات، لكنّ الفرق في أنّ الجهاز المناعي يتعرّف عليها على أنّها أجسام طبيعية وليست دخيلة، ولا يقوم بتفعيل الاستجابة المناعية تجاهها؛ أي لا يقوم بمحاربتها في الوضع الطبيعي